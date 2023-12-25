بينهم أطفال.. جيش الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانيّة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين 35 فلسطينيًا بينهم أطفال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4730.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظة جنين، فيما توزعت البقية على محافظات بيت لحم والخليل ورام الله وطولكرم وأريحا وطوباس والقدس.

ووفقًا للنادي “تواصل القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الإثنين اقتحام بلدة برقة في محافظة نابلس، وتنفذ عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، بالتزامن مع حملات الاعتقالات والاقتحامات المستمرة لمنازل المواطنين التي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة”.

كما أشار إلى أن حصيلة الاعتقالات شملت من جرى اعتقالهم من منازلهم وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط.

ولفت النادي إلى “أن القوات الإسرائيلية تركز في الآونة الأخيرة على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من المواطنين بهدف التحقيق معهم ميدانيًا، ثم تفرج عنهم لاحقًا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم”.

يأتي ذلك في وقت شنّت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية، بما فيها جنين ونابلس واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

وقد تركّزت الاقتحامات في مدينة ومخيم جنين (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل.

وفي آخر التطورات، أفادت “الجزيرة” بسحب قوات الاحتلال آلياتها من مدينة جنين ومحيط مخيمها، وذلك عقب اقتحام نفذته على وقع إطلاق نار كثيف واشتباكات بين قواتها ومقاومين فلسطينيين، استُخدمت فيها أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة.

بينما أصيب فلسطينيان اثنان، فجر الإثنين، برصاص جيش الاحتلال خلال مداهمات مدن ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنّ طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مدينة طوباس (شمال)، وبلدة سعير في محافظة الخليل (جنوب).

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول أن الجيش جرف شوارع وخرّب ممتلكات فلسطينية في مخيمي جنين وبلاطة، قبل انسحابه منها.

وأوضحت أن مواطنًا أصيب بجراح وصفت بالخطيرة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر في طوباس، من جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر، في حين نقلت مصابًا بالرصاص الحي في اليد والفخذ ببلدة سعير.