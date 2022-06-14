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بينهم صحفيون.. روسيا تمنع عشرات البريطانيين من دخول أراضيها

منذ 4 ساعات
روسيا بريطانيا

روسيا بريطانيا

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قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن روسيا منعت العشرات من البريطانيين ومنهم صحفيون وممثلون لوسائل إعلام وشخصيات مرتبطة بصناعة الدفاع من دخول أراضيها.

وقالت موسكو إن 29 صحفيا وأعضاء في مؤسسات إعلامية بريطانية مثل (بي.بي.سي) وشبكة سكاي نيوز وصحيفتي الجارديان والتايمز تم منعهم بصفة شخصية، وذلك في خطوة قالت موسكو إنها تأتي ردا على العقوبات الغربية “ونشر معلومات كاذبة عن روسيا”.

وقالت الوزارة في بيان “الصحفيون البريطانيون المدرجون في القائمة ضالعون في تعمد نشر معلومات كاذبة ومتحيزة عن روسيا والأحداث في أوكرانيا ودونباس”.

وأضافت “من خلال تقييماتهم المتحيزة فهم يساهمون أيضا في تأجيج مشاعر الكراهية تجاه روسيا في المجتمع البريطاني”.

وتضم القائمة صحفيين بارزين ومقدمي أخبار ومحررين ومسؤولين كبارا منهم رؤساء تحرير صحف التايمز وديلي تليجراف واندبندنت والجارديان.

كما منعت موسكو 20 شخصية بريطانية أخرى من دخول الأراضي الروسية تقول إنهم مرتبطون بصناعة الدفاع البريطانية وبالتالي فهم مسؤولون عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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