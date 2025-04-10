بينهم طفلة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة منذ فجر الخميس

استشهد 12 فلسطينيا بينهم طفلة منذ فجر الخميس، بقصف جوي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة بينها منزل مأهول وتجمع لمواطنين.

وتأتي الاستهدافات ضمن مواصلة إسرائيل الإبادة التي ترتكبها بدعم أمريكي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وأسفرت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر وشهود عيان – لم يسمهم – قولهم إن “مستشفى المعمداني” بمدينة غزة استقبل جثامين 5 شهداء بينهم طفلة إضافة إلى عدد من المصابين، إثر قصف مسيرة إسرائيلية تجمع مواطنين وسط المدينة.

وأضافوا أن غارة جوية أخرى استهدف منزلا مأهولا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، كحصيلة أولية حتى الساعة 13:20 (ت.غ).

وذكر مصدر طبي للأناضول أن “مستشفى المعمداني استقبل جثامين 4 قتلى وعددا من الجرحى، بفعل القصف الإسرائيلي على المنزل المذكور”.

بدورها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن طواقمها “انتشلت عددا من الشهداء والمصابين من تحت أنقاض المنزل المستهدف، والذي يعود لعائلة أبو العون بحي الشجاعية”، دون تحديد عدد الضحايا.

وأضافت المديرية، في تصريح مقتضب، أن طواقمها لا زالت تعمل في مكان الاستهداف.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل فلسطيني صباحا، بقصف إسرائيلي قرب “مطعم حيفا” بمدينة الزهراء وسط القطاع.

فيما كشف مصدر آخر لمراسل الأناضول عن استشهاد اثنين آخرين، بغارة إسرائيلية على شارع الطينة غرب القرارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، الخميس، مدينة بيت لاهيا فيما أطلقت الطائرات الإسرائيلية قنابل إنارة شرق بيت حانون شمال القطاع، كما نسف الجيش الإسرائيلي بالمتفجرات عددا من المباني السكنية في رفح (جنوب).

وأطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية النار صوب منازل وأراضي المواطنين بالمدينة، وفق ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.

وبحسب شهود، أصيب شخصان بجروح جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على منزل لعائلة “حسنين” بحي التفاح، شرق مدينة غزة.