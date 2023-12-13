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بينهم قائد كتيبة.. إسرائيل تعلن مقتل 8 عسكريين آخرين في القتال بغزة

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2023 7:44 صباحًا
تشييع رقيب في الجيش الإسرائيلي قتل خلال الحرب على غزة

تشييع رقيب في الجيش الإسرائيلي قتل خلال الحرب على غزة (رويترز)

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أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء 13\12\2023 مقتل ثمانية عسكريين آخرين في القتال بغزة، بينهم قائد كتيبة مشاة.

وقال الجيش إن 114 عسكريا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية بغزة في 20 أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت سابق من مساء السبت 11\11\2023 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على القطاع المحاصر والفقير.

وذكرت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا في قطاع غزة وأعمارهم ومناطق سكناهم.

وبدوره، ذكر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي الواسع الانتشار أن الجنود قتلوا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة.

وينتمي الجنود الذين قتلوا إلى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي مثل “غفعاتي” و “شلداغ”.

وذكر الجيش أيضا أن 6 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك.

وكانت حركة حماس نشرت في وقت سابق اليوم شريط فيديو يظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين بينما كانوا يتحصنون في منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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