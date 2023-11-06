بينهم كوادر وأسرى محرّرون.. قوات الاحتلال تعتقل العشرات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، عشرات الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية، وشملت الاعتقالات كوادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى، وأسرى محررين ونشطاء.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي، خلال اقتحام قوات الاحتلال منزلها في بلدة النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وقالت ناريمان التميمي والدة عهد، لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية دهمت منزل التميمي (23 عامًا) واعتقلتها بعد تفتيش منزل العائلة وتخريبه، ومصادرة الهواتف النقالة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بعد أن اقتحمته قوات كبيرة من الجيش ودهمت عددًا من منازل المواطنين واعتدت على بعض السكان.

كما اقتحمت حي رأس خميس وبلدة عناتا شمال القدس. ونقلت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل معروف الرفاعي، المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا.

وشملت حملة الاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال مناطق متفرقة بينها محافظة الخليل وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم وطوباس ونابلس وقرية نعلين غربي رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية منها منطقة عين سارة وقرية عينون وبلدة سعير في محافظة الخليل.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مجددًا المنطقة الشرقية من المدينة، وفق “الجزيرة”، وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في المنطقة بين مقاومين فلسطينيين والقوات المتوغلة في المنطقة.

بينما اقتحمت قوة عسكرية راجلة قرية روجيب وبلدة بيتا، حيث دارت مواجهات مع شبان فلسطينيين يحتجون على دفن أحد المستوطنين في بؤرة أفيتار الاستيطانية المقامة على أراضي القرية قبالة جبل صبيح.

وفي بلدة النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية، أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة عناب في محافظة طولكرم وأغلقت طرقات وشوارع فرعية في البلدة.

وفي جنين -التي شهدت في الأيام الماضية سلسلة من الاقتحامات خلّفت العديد من الشهداء- أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع على منازل المواطنين في قرية طورة جنوب غرب المدينة عقب اقتحامها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، وخلال هذه المدة استشهد نحو 150 فلسطينيًا واعتقل نحو ألفين بينهم أكثر من 500 من أعضاء حركة حماس، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي.