الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينهم نصرالله وخامنئي..الجيش الإسرائيلي يعين طبيباً مهمته تقييم صحة قادة خصومه

17 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 11:53 مساءً
إسرائيل تخصص طبيبا لتقييم صحة قادة خصومها

إسرائيل تخصص طبيبا لتقييم صحة قادة خصومها

A A A
طباعة المقال

قالت وسائل إعلام عبرية،السبت، أن الجيش الإسرائيلي عين أول طبيب اختصاصي مهمته الوحيدة تتمثل بتقييم الوضع الصحي لخصومها .

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري “واللا” المعروف بقريه من الاستخبارات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن وحدة الاستخبارات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي ضمت طبيبا جديدا حصرت مهمته بدراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية وملوكها، بل وزوجاتهم، أيضا.

وأكد الموقع أن هذا الطبيب يفحص ويبحث ويدرس ويحلل الصور التي تنشر أو تذاع أو تبث لقادة وملوك ورؤساء الدول العربية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف رصد أي تغيير في وضعهم الصحي، وأن البداية جاءت مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حيث يرصد هذا الطبيب حالته الصحية من خلال خطاباته المتوالية.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الطبيب لم يكتف ببداية تتبع صحة حسن نصر الله، ولكنه يراقب عن كثب، الوضع الصحي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، مؤكدا أنه دخل إلى المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس “خصومه وأعداءه، بشكل جيد، ومكثف، ويبحث ما إذا كانوا بصحة جيدة أم لا، ويأكلون أم لا، ويناقشون “لغة الحوار” لكل زعيم أو قائد أو ملك عربي، وما إذا كان وجهه شاحبا أو يتعرق أو أصبح أعرجا، أي أن إسرائيل تفحص الوضع الصحي الشامل والكامل للقادة والزعماء العرب والمسلمين.

    المزيد من أخبار العالم

    القمح الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا: نستطيع تصدير 3 ملايين طن حبوب الشهر المقبل
    انفجار في القرم- أرشيفية
    انفجار مستودع ذخيرة بشمال شبه جزيرة القرم
    علم تايوان
    تايوان تتهم الصين بالمبالغة بعد نشر لقطات لجزر بنجهو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!