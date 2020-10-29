بينهم 10 آلاف سوري.. السودان تبدأ إجراءات سحب الجنسية من الأجانب

بدأت الحكومة السودانية الانتقالية اجراءات سحب الجنسية السودانية من آلاف السوريين، بصفتهم من الأجانب المتواجدين على الأراضي السودانية.

وبحسب موقع ” إرم نيوز” فإن الحكومة في السودان بدأت بالفعل إجراءات نزع الجنسية عن الأجانب في السودان، ومن بينهم حوالي 10 آلاف سوري، وتبرر الحكومة السودانية هذا الإجراء، بأن هؤلاء حصلوا على الجنسية في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون السوداني.

من جهتها وزارة الداخلية التابعة للحكومة السودانية طالبت جميع المجنسين بين عام 2014 وحتى 2019 ، مراجعة دائرة الهوية والهجرة، محذرة من أنه بعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق هؤلاء.

من جهتهم قال العديد من المواطنين السوريين إنّ “هذا الإجراء ألحق بهم أضرار مادية وخاصة المستثمرين منهم حيث لم يعد بإمكانهم تصفية أعمالهم وحساباتهم.”

يذكر أن هذا الإجراء دفع السوريين في السودان لاتخاذ إجراءات قانونية لمناهضة هذا القرار، وتنظر محكمة الطعون الإدارية بالعاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل، حيث قدموا طعونا في قرار وزير الداخلية السوداني.