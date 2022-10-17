الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينهم 108 أوكرانيات.. موسكو وكييف تجريان إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى حتى الآن

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2022 2:40 صباحًا
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون من روسيا وأوكرانيا إن الدولتين نفذتا (الاثنين 17-10-2022) إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى في الحرب حتى الآن، إذ تبادلتا 218 محتجزا من بينهم 108 سيدات أوكرانيات.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا إن من بين السيدات المحررات 12 مدنية.

وكتب على تطبيق تيليغرام “كانت تلك أول عملية تبادل نسائية بالكامل”، مضيفا أن 37 من السيدات تم أسرهن بعد استيلاء القوات الروسية على مصانع أزوفستال الضخمة للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية في مايو أيار.

وبشكل منفصل، قال وزير الداخلية الأوكراني إن بعض النساء المحررات كُنّ سجينات منذ عام 2019 بعد احتجازهن من السلطات المتحالفة مع موسكو في المناطق الشرقية. وفي وقت سابق، قال حاكم عينته روسيا في إحدى المناطق إن كييف ستحرر 80 بحارا مدنيا و30 من أفراد الجيش.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يحث قواته على أخذ مزيد من الأسرى الروس
علم كندا
كندا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا
إيطاليا
الخارجية الإيطالية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها