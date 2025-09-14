الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
بينهم 145 طفلاً.. ارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 422!

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام من مطبخ خيري، في مدينة غزة، 28 أغسطس 2025. رويترز

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين، إلى 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة إن فلسطينيا يبلغ من العمر 50 عاما توفي، اليوم، نتيجة سوء التغذية في مدينة دير البلح (وسط) في استمرار لمأساة التجويع المتفاقمة في القطاع.

وبالأمس وثقت وزارة الصحة وفاة 7 أشخاص، بينهم طفلان، نتيجة التجويع.

وفي تعليق على التطورات الجارية قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبي لازاريني، إن المجاعة في قطاع غزة هي نتيجة القيود المتعمدة المفروضة على المساعدات، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية والهجمات المتكررة على العمليات الإنسانية.

وذكر لازاريني أنه لم ير قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني بموجب القانون الدولي.

ومنذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوّعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

  • الجزيرة

