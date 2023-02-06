بينهم 3 أطفال.. مصرع 8 لاجئين فلسطينيين جراء الزلزال بسوريا

لقي 8 لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، مصرعهم، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، يوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، قوله، إنه تم انتشال 5 جثث، وإنقاذ 8 لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، مؤكدًا أن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة.

وأضاف الرفاعي أنه جرى أيضًا انتشال جثامين 3 أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار.

وأوضح أن 3 مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيما النيرب، وحندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية في سوريا.

وفجر اليوم الإثنين، ضرب زلزال مناطق في جنوبي تركيا وشمالي سوريا؛ ما أسفر عن مصرع المئات وإصابة الآلاف.​​​​​​​

وقالت إدارة الكوارث التركية إن “الزلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، فيما أفاد المعهد الأمريكي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسة بلغت 7.8 درجة”.

وفي أحدث حصيلة لضحايا الزلزال في تركيا، قال يونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن حصيلة الوفيات الناجمة عن زلزال قوي ضرب جنوب البلاد اليوم الاثنين ارتفعت إلى 1014، فيما تسبب الزلزال في تهدم 2824 مبنى.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنها أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ العام 1939، وأن 2818 مبنى انهار.