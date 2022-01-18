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بينيت: إيران هي أخطبوط الإرهاب

18 - يناير - 2022
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت إن إيران هي أخطبوط من الإرهاب، وهي سببب عدم الاستقرار في اليمن ولبنان وسوريا.

جاءت تصريحات بينيت خلال لقاء ضمن “منتدى الاقتصاد العالمي”.

وأضاف بينيت: “الاتفاق سوف يصب مئات ملايين الدولارات في هذا الأخطبوط وماذا تتوقعون سوف تحصلون على المزيد من الإرهاب”.

وأكمل: “إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، ولدينا أرشيف النووي الإيراني، لم يتم التوقيع على اتفاق يمنحهم الملف ويسمح لهم بالاستمرار”.

وكان موقع مختص بتحليل البيانات الاستخباراتية والاستطلاعية، قد نشر قائمة تضم سبع منشآت استراتيجية إسرائيلية من المفترض أن تقصفها إيران ردا على هجوم محتمل من قبل الدولة العبرية.

وذكر تقرير نشره مركز The Cyber Shafarat–Treadstone 71: “في حال هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية في إيران، مهما نجحت هذه العملية أم فشلت، هناك سبع نقاط استراتيجية في إسرائيل قد تشن إيران ضربات صاروخية عليها في الساعات القليلة الأولى بعد الهجوم الإسرائيلي”.

وأوضح التقرير أن هذه المنشآت تحظى بأهمية استراتيجية قصوى، ما يجعل من قصفها انتقاما مناسبا للهجوم الذي من المفترض أن تشنه إسرائيل.

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