بينيت برسالة للإيرانيين: نحن شعبان قويان ونطمح إلى مستقبل أفضل

توجه رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد برسالة إلى الشعب الإيراني في ذكرة عيد النوروز وذلك عبر تسيجل مصر بثه عبر حسابه على تويتر.

وأعرب بينيت، عن أمنياته للإيرانيين بتغيير النظام السياسي في مناسبة عيد النوروز وبدء العام الجديد (1401) وفق التقويم الهجري الشمسي.

وقال في مقطع فيديو باللغة الإنكليزية نشره مكتبه “النوروز يعني حرفيا يوما جديدا، وأعظم أمنياتي لكم أيها الإيرانيون أن تروا يوما جديدا، يوم تحرر من النظام الإيراني القاسي”.

وأضاف: “الشعبان الاسرائيلي والإيراني لديهما الكثير من القواسم المشتركة: نحن شعبان قويان نتمتع بتاريخين قديمين وثقافات غنية ونطمح إلى مستقبل أفضل”.

وتعارض إسرائيل اتفاقا دوليا محتملا بشأن البرنامج النووي لإيران، عدوتها اللدودة والتي تعتبر أن بينهما “حربا خفية”.

واتهمت إيران مرارا إسرائيل بالضلوع في عمليات تخريب منشآتها النووية، كذلك، تتهم إيران إسرائيل باغتيال علماء آخرهم محسن فخري زاده الذي قتل في نوفمبر 2020 في طهران.

وكانت واشنطن أشارت، الأربعاء، إلى “قرب” التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، ويحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدم في الملف بعدما أفرجت ايران عن بريطانيين من أصل إيراني.

وتأتي مساعي واشنطن لأخذ التزام من إيران بخفض التصعيد في المنطقة وعدم الهجوم على الأميركيين، بعدما كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، قد أصدرا بيانا مشتركا طالبا فيه حكومة بايدن بعدم رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل وعود فارغة.

وفي الأثناء، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة طمأنت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بأنها ستجد طرقًا أخرى للسيطرة على الحرس الثوري، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

I have a special message for the Iranian people on the occasion of #Nowruz: pic.twitter.com/GHMTtwGbqW

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 20, 2022