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بينيت في أبوظبي ليبحث مع بن زايد “مختلف القضايا الإقليمية”

منذ 38 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد

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ذكر بيان إسرائيلي أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وصل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس وسيجتمع مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ولم يسبق الإعلان عن زيارة بينيت لأبوظبي. وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها للعاصمة الإماراتية في الشهور القليلة الماضية. وأقامت إسرائيل والإمارات علاقات دبلوماسية قبل عامين.

وقال البيان إن الزعيمين سيبحثان “مختلف القضايا الإقليمية” لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

ونقل البيان عن بينيت قوله “اليوم سننقل معا العلاقة المميزة بين بلدينا إلى المستوى التالي”.

وأشاد بينيت في البيان أيضا بانتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران بسبب عدم تفسيرها لآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

    المصدر :
  • رويترز

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