بينيت يحذر من الاتفاق مع طهران.. ستجني المليارات لتغذية أنشطتها الخبيثة

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي، تفاصيل الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء.

بينيت حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، مؤكداً لبايدن أنه : “لن يحدث شيء إذا لم توقع عليه”، في إشارة لأي اتفاق محتمل مع إيران.

وأشار المسؤول إلى أن المحادثات التي بدأت أمس في فيينا مع إيران، وصلت إلى نقطة حرجة، حيث يقول مسؤولون أمريكيون إن على إيران اتخاذ قرارات “صعبة” الآن أو مواجهة أزمة متصاعدة.

وتابع المسؤول الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أنه: “تعتقد إسرائيل أن الاتفاق النووي مع إيران، وفقًا للشروط التي تجري مناقشتها في فيينا، سيعطي الإيرانيين أكثر مما ستعطيه طهران للقوى العالمية”.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن بينيت أخبر بايدن أنه لا يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي.

وتابع: “قال بينيت لبايدن، إنه بدون اتفاق، لن يكون هناك بالضرورة تصعيد في برنامج إيران النووي”.

وأضاف: “كما قال إن الفوائد المالية التي ستجنيها طهران من تجديد الاتفاق ستفوق بكثير أي مزايا تتعلق بعدم التوصل إلى اتفاق”.

ومضى قائلا “قال بينيت إنه من خلال التوصل إلى اتفاق، ستربح إيران مليارات الدولارات التي تعتقد إسرائيل أنها ستغذي الأنشطة الخبيثة في المنطقة “.

فيما نقل “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته أيضا، قوله إن ” بايدن أخبر بينيت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك اتفاق”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مطالبها الأساسية فيما يتعلق بالقيود المفروضة على برنامج إيران النووي”.

الموقع نقل عن مسؤولون إسرائيليين وأمريكيين إن المكالمة التي استمرت 30 دقيقة بين بايدن وبينيت يوم الأحد، كانت ودية للغاية ودافئة.

لكن “أكسيوس”، عاد وقال “ومع ذلك، يقول المسؤولون إن الخلافات بين الجانبين كانت واضحة”.

وأوضح الموقع: “بينما يعارض بينيت عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فهو حريص أيضًا على عدم تكرار أخطاء رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو وسيحافظ على علاقة جيدة مع إدارة بايدن بغض النظر عن الخلافات”.

ووصل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا ، إلى واشنطن، أمس، لعقد اجتماعات مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن.