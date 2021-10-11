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بينيت يحذر: هذه المغامرة على حدودنا الشمالية يجب أن تنتهي!

11 - أكتوبر - 2021
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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أكد رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت ، أن بلاده تراقب عن كثب ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران.

بينيت وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الجولان، جدد موقف بلاده الرافض للتواجد الإيراني في سوريا، داعيا إلى إنهاء تلك المغامرة الإيرانية.

كما شدد على أن تل أبيب ستواصل العمل بشكل يومي وبكل السبل من أجل سحب التموضع الايراني في سوريا.

إلى ذلك، قال “لا يوجد ما يصنعونه هناك، المغامرة الإيرانية على حدودنا الشمالية يجب أن تنتهي”.

كذلك، أكد بينيت أن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق. وأضاف: “حتى لو غير العالم موقفه من سوريا أو فيما يتعلق ببشار الأسد فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان.

يشار إلى أن إسرائيل وسعت إطار ضربتها بشكل كبير على مدى السنوات الماضية في سوريا، مستهدفة مراكز لميليشيات إيرانية أو مواقع لمقاتلين تدعمهم طهران على الأراضي السورية.

كما استهدفت عشرات المرات بضربات جوية مراكز إيرانية يشتبه بإنتاجها صواريخ وأسلحة، بهدف ردع ووقف هذا التمدد العسكري الإيراني المستتر على الحدود مع إسرائيل.

 

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