بينيت يعقد جلسة لبحث سبل تسريع تطعيم الأطفال

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون جلسة مشتركة مع كبار المسؤولين في الوزارة، حول سبل تسريع حملة تطعيم الأطفال.

وقال بينيت إن ” هذه المهمة هي في غاية الأهمية”، مشيرا إلى أن “المهمة الرئيسية حاليا هي تطعيم الاطفال بسرعة قبل وصول موجة متحور “أميكرون” إلى ذروتها”.

ويرى الخبراء أنه على جهاز التعليم أن يعد العدة لحالة انتشار “أوميكرون” في الصفوف وأن يطبق خطة الشارة الضوئية حيث يستمر التعليم في المناطق الخالية نسبيا من الفيروس وسيتم تطبيق التعليم عن بعد في المناطق التي تتكاثر فيها العدوى.

وتفيد معطيات وزارة الصحة بأنه تم تطعيم 0.08ف قط من الأطفال في سن الـ5 إلى 11 و58% من سن الـ12 إلى الـ15.