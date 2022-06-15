الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينيت يعلق على اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر مصر

منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، إن اتفاق تصدير الغاز عبر مصر تاريخي ويعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعبا أساسيا في سوق الطاقة.

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أنه “للمرة الأولى في التاريخ إسرائيل تتعاون مع مصر وتصدر الغاز إلى الاتحاد الأوروبي”، معتبراً أن “اتفاق تصدير الغاز عبر مصر تاريخي ويعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعبًا أساسيًا في سوق الطاقة”.

ووقعت اليوم مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، في وقتٍ سابق من يوم الأربعاء، أن “مذكرة التفاهم هي التزام بمشاركة الغاز مع أوروبا ومساعدتها في تنويع مصادر الطاقة”.

وأشارت إلى أن “اتفاق تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي سيستمر 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لعامين”، وذكرت أن “مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز الطبيعي مع أوروبا من أجل المساعدة في مواجهة الأزمة المرتبطة بالطاقة”.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه ستتم إسالة الغاز الإسرائيلي في مصر ونقله إلى أوروبا، في إطار اتفاقية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي، التي وقعت اليوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قالت أورسولا فون دير لاين: “ركزنا على أزمة الغذاء والتعاون في مجال الطاقة”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بشراكة قوية مع مصر في جميع المجالات”.

كما أشارت إلى أن “الأمن الغذائي العالمي بات في وضع حرج”.

واليوم الأربعاء، وقعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في خطوة قد تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

    المزيد من أخبار العالم

    جزيرة هانز
    اتفاقية تاريخية.. أول حدود برية بين أوروبا وكندا
    مقتدى الصدر يعلن انسحابه من العملية السياسية
    البنك المركزي الأمريكي
    المركزي الأمريكي يرفع توقعاته لأسعار الفائدة والتضخم والبطالة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها