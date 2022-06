بينيت يعلق على اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر مصر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، إن اتفاق تصدير الغاز عبر مصر تاريخي ويعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعبا أساسيا في سوق الطاقة.

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أنه “للمرة الأولى في التاريخ إسرائيل تتعاون مع مصر وتصدر الغاز إلى الاتحاد الأوروبي”، معتبراً أن “اتفاق تصدير الغاز عبر مصر تاريخي ويعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعبًا أساسيًا في سوق الطاقة”.

ووقعت اليوم مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، في وقتٍ سابق من يوم الأربعاء، أن “مذكرة التفاهم هي التزام بمشاركة الغاز مع أوروبا ومساعدتها في تنويع مصادر الطاقة”.

وأشارت إلى أن “اتفاق تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي سيستمر 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لعامين”، وذكرت أن “مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز الطبيعي مع أوروبا من أجل المساعدة في مواجهة الأزمة المرتبطة بالطاقة”.

