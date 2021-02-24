بيني غانتس يلمح لعمل عسكري ضد إيران

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية اللجوء لعمل عسكري ضد إيران، مشيرًا إلى أن الجيش يستعد لوضع يمنع فيه إيران من حيازة السلاح النووي.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال غانتس إن“الجيش يعمل في هذه الأيام على بناء القوة، ويستعد أيضًا لوضع قد يُضطر فيه لمنع إيران من حيازة السلاح النووي“.

وأضاف:“هذه ليست معركة شخصية لكنها مهمة الدولة بأكملها“.

وكان موقع ”واللا“ العبري، قد ذكر، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل، والولايات المتحدة، ستشرعان، خلال الأيام المقبلة، بمناقشات إستراتيجية حول إيران، حيث ستركز المحادثات الثنائية على التقييمات الاستخباراتية للبلدين فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ووفق الموقع، ستُجرى الحوارات بشكل هادئ وجادٍ في محاولة لتجنب صراع عام حول السياسة الأمريكية تجاه إيران في ظل إدارة بايدن الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل ستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بغض النظر عما إذا كانت جزءًا من الاتفاق النووي مع الأطراف الدولية الكبرى أو دون ذلك، بحسب “إرم نيوز”.