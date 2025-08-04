بين التشريد واستقدام المرتزقة.. جرائم مزدوجة للدعم السريع في دارفور

صرح المتحدث باسم مخيم زمزم قرب مدينة الفاشر بشمال دارفور، أن قوات الدعم السريع منحت المخيم لمرتزقة من كولومبيا.

وأشار المتحدث باسم مخيم زمزم إلى أن قوات الدعم السريع تقوم بما وصفها بجريمة مزدوجة؛ تتمثل في تشريد النازحين للمخيم بعد سيطرتها عليه في أبريل الماضي، وجلب مرتزقة أجانب بدلاً منها لطمس الانتهاكات التي قامت بها.

وكان الجيش السوداني قد نشر في وقت سابق مشاهد قال إنها لأجانب يشاركون في القتال بالفاشر، مرجحا أن يكونوا من كولومبيا.

وفي سياق آخر، حذر ناشطون بولاية شمال دارفور غرب البلاد، من أن مدينة الفاشر تعيش حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفتها السودان منذ اندلاع الصراع.

وأكد الناشطون للعربية/الحدث قبل يومين أن المدينة تسير بخطى متسارعة نحو مجاعة محققة، وسط حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع، وتوقف كامل للمطابخ الخيرية المعروفة محليا بـ”التكايا” في ظل غياب استجابة دولية فعالة.

كما حذرت الأمم المتحدة من احتمالية الإصابة بالكوليرا لأكثر من ستمئة وأربعين ألف طفل بولاية شمال دارفور السودانية.

ووفقاً لما أفادت به منظمة اليونيسف، فقد تم تسجيل عشرين حالة وفاة ونحو ألف ومئتي حالة إصابة بمرض الكوليرا بولاية شمال دارفور خلال الأربعين يوماً الماضية، من بينهم ثلاثمئة طفل.

وكانت اليونيسف قد أشارت في وقت سابق إلى وفاة ثمانين شخصا بمرض الكوليرا، وإصابة أكثر من ألفين ومئة في ولايات دارفور الخمس حتى الثلاثين من يوليو الماضي.