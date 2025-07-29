بين القصف والمجاعة.. غزة تسجل أعلى حصيلة يومية للضحايا مع تفاقم الكارثة الإنسانية

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع يشهد ارتفاعًا مأساويًا، في ظل تصعيد غير مسبوق في وتيرة الهجمات واستهداف المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 113 شهيدًا و637 جريحًا، في حصيلة جديدة توثق فداحة الجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 60,034 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 145,870 جريحًا، في ظل استمرار القصف الجوي والبري، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة أن من بين الضحايا خلال الساعات الماضية 22 شهيدًا و199 مصابًا من بين طالبي المساعدات الإنسانية، في استمرار لما تصفه منظمات حقوقية بجرائم تجويع ممنهجة تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة ظروفًا إنسانية كارثية بسبب الحصار المشدد، وشح الغذاء والدواء، وسط تحذيرات من تفشي المجاعة، وتدهور الوضع الصحي إلى مستويات غير مسبوقة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، إضافة إلى الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.