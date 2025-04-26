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بين النفي والتأكيد.. غموض يلف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

26 - أبريل - 2025
الصين وأمريكا

الصين وأمريكا

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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ مرات عديدة، لكنه لم يذكر متى تحدثا آخر مرة أو الموضوعات التي ناقشاها.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع شي بعد إقرار خطته للرسوم الجمركية، قال للصحفيين “لا أريد التعليق على ذلك، لكنني تحدثت إليه مرات عديدة”.

أدلى ترامب بهذه التعليقات بعد وقت قصير من نشر مجلة تايم مقابلة أجرتها معه وقال فيها إن الرئيس الصيني اتصل به.

وردا على طلب توضيح هذا التعليق، قال ترامب إنه سيدلي بالمزيد من التفاصيل “في الوقت المناسب”.

وذكر ترامب في المقابلة أن إدارته تجري محادثات مع الصين لإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. ونفت الصين مجددا وجود أي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض لحضور جنازة البابا فرنسيس اليوم السبت إن إدارته قريبة جدا من إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان، وأضاف “الاتفاقات التجارية تسير على ما يرام”.

    المصدر :
  • العربية

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