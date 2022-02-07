بين انتشار النووي الأمريكي والروسي على حدود أوروبا.. موسكو تحذر

حذر مدير إدارة منع الانتشار والسيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، الدول الغربية، من مغبة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

ودعا المسؤول الروسي، للتنبه لهذا الخطر الحقيقي، بدل الخوف من التهديد الافتراضي بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس.

وقال يرماكوف: “السؤال المطروح هو ما إذا كان زملاؤنا الأوروبيون لا يرون تهديدا لأمنهم ليس في فرضية نشر أسلحة في بيلاروس، بدل الانتشار الفعلي على أراضي عدد من دول الناتو لأسلحة نووية أمريكية قادرة على ضرب أهداف في روسيا”.

مؤكداً أن مشاركة دول أوروبية غير نووية في “المهمات النووية المشتركة” لحلف شمال الأطلسي “يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “نحن نرفض مثل هذه الازدواجية لدى الدول الغربية”.

من جانبها شددت أوكرانيا أمس على أن فرص وضع حد للتوتر المتصاعد مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أكبر من فرص حصول هجوم.

وكان مسؤولون أميركيون حذروا من أن الكرملين نشر 110 آلاف عنصر على الحدود مع اوكرانيا، لكن التقارير الاستخباراتية لم تحدد بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمما فعليا على اجتياح البلاد.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تغيير الدستور البيلاروسي يمكن أن يؤدي إلى نشر القوات النووية الروسية في البلاد، مما قد يشكل تهديدا لأمن أوروبا.