الثلاثاء 20 محرم 1447 ﻫ - 15 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بين حرب غزة وتذبذب السياحة.. كيف أثرت الأزمات على المسار التضخمي في إسرائيل؟

منذ 3 ساعات
الاقتصاد الإسرائيلي - تعبيرية

الاقتصاد الإسرائيلي - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.3 بالمئة في يونيو حزيران من 3.1 بالمئة في مايو أيار، وهي نسبة من المرجح أن تمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.

وتجاوز معدل يونيو حزيران التوقعات البالغة 3.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة.

وأبقى بنك إسرائيل الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي عند 4.5 بالمئة للمرة الثانية عشرة على التوالي، ولم يعلن موعد استئناف خفضها رغم تراجع التضخم في مايو أيار والانخفاض الحاد في المخاطر الائتمانية في أعقاب الحرب مع إيران.

كان بعض الاقتصاديين يعتقدون أن تخفيض أسعار الفائدة قد يستأنف في أغسطس آب. وتوقع موظفو البنك ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل متوقعين انخفاض التضخم إلى 2.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري في يونيو حزيران، بعد انخفاضه 0.3 بالمئة في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع تكاليف الترفيه والغذاء والخضروات الطازجة والإسكان والرعاية الصحية والنقل والاتصالات. وحد انخفاض أسعار الفواكه الطازجة والملابس والأثاث من الزيادة.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع ارتفاعا 0.1 بالمئة على أساس شهري.

وشهد التضخم تقلبات منذ بداية 2025 بسبب تذبذب أسعار تذاكر الطيران في ظل حرب غزة والصراع مع إيران في يونيو حزيران، إذ أوقف عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوات الأمن السورية تتجمع بالقرب من لافتة على الطريق مكتوب عليها ”مدينة السويداء“ أثناء دخول القوات السورية إلى مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز
بعد أنباء عن تجاوزات وقعت بحق المدنيين في السويداء.. بيان من الرئاسة السورية!
توم باراك
باراك: نسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة السورية وإسرائيل في محافظة السويداء
وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن تعاقب شركة "إنتراكتيف بروكرز" بعد معاملات مع أفراد وكيانات محظورة

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
الخطوط الجوية التركية
هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!