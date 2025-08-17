الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بين حرب غزة وضغوط اليمين.. واشنطن توقف إصدار التأشيرات للفلسطينيين

منذ 45 دقيقة
علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن

علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد التجميد المؤقت لبرنامج منح التأشيرات للقادمين من قطاع غزة وإعادة تقييم آلية فحص هذه التأشيرات.

وقال روبيو لشبكة “سي بي إس” إن الإدارة الأميركية “لن تتعاون مع جماعات مقربة” من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “وعلينا أن نوقف مؤقتا إصدار التأشيرات للقادمين من غزة”.

وصحيفة نيويورك تايمز، جاءت هذه الخطوة بعد حملة ضغط مكثفة شنتها الناشطة اليمينية المعادية للإسلام لورا لومر، التي وصفت الرحلات الجوية القادمة بأنها “تهديد للأمن القومي”، في موجة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي بدأت يوم الجمعة الماضي، واستهدفت منظمة غير ربحية تساعد في عمليات الإجلاء الطبي لجرحى غزة.

وكانت منظمة “هيل فلسطين” غير الربحية، وهي منظمة مقرها أوهايو تساعد العائلات والأطفال الفلسطينيين، قد بدأت قبل أسابيع قليلة بتنظيم ما سمته “أكبر عملية إجلاء طبي منفردة للأطفال المصابين من غزة إلى الولايات المتحدة”.

يتزامن ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى سقوط نحو 62 ألف شهيد وأزيد من 150 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال. كما تمارس حرب تجويع وتدمير وتهجير قسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى- أرشيفية
الأقصى يشتعل مجدداً: اقتحامات استفزازية ودعوات للنفير والرباط
وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت
غزة تحت القصف
غالانت يشارك في الإضراب العام بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روبيو يشدد على أهمية التنازلات لتوقيع اتفاقية سلام بين كييف وموسكو

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!