بين خسائر الرقائق ومكاسب الروبوتات.. بورصة طوكيو تشهد تبايناً مع هيمنة البائعين

غير المؤشر نيكي الياباني مساره ليختتم الجلسة على انخفاض اليوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود في الآونة الأخيرة وحولوا تركيزهم إلى أرباح الشركات المحلية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.1 بالمئة ليغلق عند 40998.27 نقطة، بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 بالمئة إلى 2930.73 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري “باع المستثمرون الأسهم لجني أرباح من ارتفاع في الآونة الأخيرة؛ وهذا هو الجواب المختصر لتفسير انخفاض اليوم”.

وأضاف “لكنهم باعوا الأسهم لأنها قفزت الأسبوع الماضي، وشعروا بالقلق من أن أرباح الشركات قد لا تبرر المستوى الحالي للأسهم”.

وارتفع المؤشر نيكي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في عام بعد إبرام طوكيو وواشنطن اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على السلع القادمة من اليابان.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية التراجع، إذ انخفض سهم أدفانتست 8.96 بالمئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكي.

وهوى سهم سكرين هولدنجز 9.74 بالمئة ليصبح أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، بعدما أعلنت شركة إنتاج معدات صناعة الرقائق عن انخفاض 12.2 بالمئة في أحدث ربح تشغيلي فصلي.

وانخفض القطاع المصرفي 2.86 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33.

وخلافا للاتجاه السائد، قفز سهم فانوك خمسة بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، بعد قفزة لأحدث ربح تشغيلي فصلي لشركة صناعة الروبوتات بنسبة 30 بالمئة تقريبا.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في القسم الرئيسي في بورصة طوكيو، ارتفع 42 بالمئة من الأسهم وانخفض 52 بالمئة بينما استقر أربعة بالمئة.