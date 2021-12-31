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بيونغ يانغ تدرس مشروع قرار لتبنيه في ختام اجتماع الحزب الرئيسي

31 - ديسمبر - 2021
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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أفادت وسائل إعلام حكومية بكوريا الشمالية، بأن بيونغ يانغ تدرس مشروع قرار من المتوقع أن يتم تبنيه في ختام اجتماع الحزب الرئيسي الجاري.

وعقدت كوريا الشمالية اليوم الرابع للاجتماع العام الرابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، حيث اختتم المشاركون ورش عمل قطاعية وجلسات تشاورية.

وتوقعت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن مشروع القرار قد يشمل وثيقة لسياستها الخارجية للعام الجديد.

وأطلق المشاركون ورش عمل قطاعية، لرسم الخطط وفق سياسات النضال التي وضعها الزعيم كيم جونغ-أون في تقريره حول توجهات عمل الحزب والدولة في عام 2022.

ولم تقدم وكالة الأنباء المركزية أي تفاصيل، لكن من المرجح أن يتضمن القرار موقف كوريا الشمالية بشأن العلاقات المتعثرة بين الكوريتين ومحادثاتها النووية مع الولايات المتحدة حيث شوهد كبار المسؤولين عن القضايا يشاركون في جلسات المناقشة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن القرار في نهاية الجلسة العامة.

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