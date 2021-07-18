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بيونغ يانغ تدعو الشباب للالتزام بتسريحة الشعر والتحدث بلغة الشمال

18 - يوليو - 2021
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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في ظل حملة قمعية على التعبيرات التي تستخدم في كوريا الجنوبية، دعت كوريا الشمالية اليوم الأحد الأجيال الشابة إلى التحدث بلغة الشمال المعيارية واتباع نمط الحياة التقليدية.

ووجهت صحيفة “رودونغ شينمون” التابعة لحزب العمال الحاكم الدعوة في مقال قائلة “إن الاختراق الأيديولوجي والثقافي تحت لافتة البرجوازية الملونة أخطر من الأعداء الذين يحملون البنادق”.

وسلطت الصحيفة الضوء على تفوق لغتها القياسية القائمة على لهجة بيونغ يانغ وشددت على حاجة الشباب لاستخدامها بشكل صحيح، وكذلك الحفاظ على أنماط حياة مقبولة من حيث الملابس وقصات الشعر والموسيقى والرقص.

وفي ديسمبر، أعادت كوريا الشمالية سن قانون يشدد العقوبة على حيازة مقاطع فيديو تم تصويرها في كوريا الجنوبية كجزء من الجهود المبذولة لمنع تدفق الثقافة الخارجية التي يمكن أن تؤثر على أيديولوجية شعبها، بحسب “يونهاب”.

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