بي.بي أذربيجان تعلن حالة القوة القاهرة لشحنات النفط من ميناء جيهان التركي

قالت شركة بي.بي أذربيجان (الأربعاء 8-2-2023) إنها أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي بعد الزلزال القوي وسلسلة الهزات التي وقعت في تركيا يوم الاثنين.

وقالت تمام بياتلي المتحدثة باسم الشركة لرويترز عبر بريد إلكتروني إن الإخطار صدر إلى جميع شركات شحن النفط عقب تعليق مؤقت لعمليات التحميل من محطة تصدير جيهان على ساحل البحر.

وبي.بي أذربيجان هي الشركة المشغلة لقسمي أذربيجان وجورجيا في خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان (بي.تي.سي). ولم ترد شركة بي.بي على طلب للتعليق.

وتستخدم أذربيجان ميناء جيهان التركي كمركزها الرئيسي لتصدير الخام إذ يبلغ تدفق الخام إليه نحو 650 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر في قطاعي الشحن والتداولات لرويترز هذا الأسبوع إن ما كان متوقعا في البداية هو استئناف العمل في خط أنابيب بي.تي.سي في جيهان في الثامن أو التاسع من فبراير شباط في ةقت كان يجري فيه تقييم حجم الأضرار في محطة التحميل. وقال أحد وكلاء الشحن إن غرفة التحكم في الميناء تضررت.

واستأنف خط أنابيب الخام العراقي إلى ميناء جيهان عمليات النقل مساء أمس الثلاثاء ورست ناقلة نفط لتحميل الخام العراقي في ميناء جيهان في وقت مبكر من اليوم. وكانت عمليات الخط قد توقفت يوم الاثنين بعد الزلزالين.