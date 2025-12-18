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"بي.بي" العملاقة للنفط والغاز تعين ميج أونيل رئيسة تنفيذية

18 - ديسمبر - 2025
شركة بي.بي

شركة بي.بي

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قالت شركة (بي.بي) العملاقة للنفط والغاز إنها عينت ميج أونيل، رئيسة شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من الأول من أبريل نيسان، بعد الرحيل المفاجئ لموراي أوشينكلوس.

وستصبح أونيل بذلك أول رئيس تنفيذي لبي.بي يتم تعيينه من خارج الشركة على مدار تاريخها الممتد لأكثر من قرن، وأول امرأة تتولى رئاسة واحدة من شركات النفط الخمس الكبرى في العالم.

ويشكل التغيير الثاني للرئيس التنفيذي خلال ما يزيد قليلا عن عامين مؤشرا على أن شركة النفط البريطانية العملاقة تسعى إلى خلق زخم جديد من أجل الدفع لتحسين أعمالها بعد أن تخلفت أسهمها وأرباحها لسنوات عن ركب منافسين لها مثل إكسون موبيل وشل.

وشرعت الشركة في تحول استراتيجي كبير في وقت سابق من هذا العام عندما خفضت المليارات من مبادرات كان مخططا لها في مجال الطاقة المتجددة وحولت تركيزها مرة أخرى إلى الأنشطة التقليدية للنفط والغاز.

وترأست الأمريكية أونيل شركة وودسايد منذ عام 2021، وأمضت قبل ذلك 23 عاما في شركة إكسون موبيل. وتحت قيادتها، اندمجت وودسايد مع الذراع البترولي لمجموعة بي.إتش.بي لإنشاء أحد أكبر 10 منتجين عالميين مستقلين للنفط والغاز بقيمة 40 مليار دولار ومضاعفة إنتاج وودسايد من النفط والغاز.

وستتولى كارول هاول نائبة الرئيس التنفيذي لبي.بي منصب الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت إلى أن تتسلمه أونيل، وسيغادر أوشينكلوس الشركة اليوم الخميس. ولم تعلن الشركة علنا عن عملية البحث عن خليفة له قبل أن تكشف عن رحيله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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