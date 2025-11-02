الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
بي.بي تعلن عن إنتاج جديد للغاز من حقل ريفين قبالة مصر

منذ 3 ساعات
شركة بي.بي

قالت شركة بي.بي إنها بدأت بنجاح تشغيل بئر آر.دبليو5 في حقل ريفين قبالة سواحل مصر بالبحر المتوسط، مما يضيف إنتاجا جديدا بواقع 80 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز ضمن مشروع غرب دلتا النيل.

ويأتي ذلك بالتوازي مع زيادة إنتاج البئر آر.دبليو4، ليبلغ إجمالي إنتاج البئرين الجديدتين نحو 140 مليون قدم مكعبة يوميا منذ بداية العام.

وقال نادر زكي الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.بي “يأتي هذا الإنتاج ضمن برنامج الآبار الإضافية في حقل ريفين، والذي يشكل جزءا من أنشطتنا لدعم رؤية مصر في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، فضلا عن تعزيز استراتيجية بي.بي للنمو في المنطقة”.

وأضاف أن بي.بي تعاقدت في الآونة الأخيرة على منصة حفر بحرية فى المياه العميقة لحفر خمس آبار للتنمية والاستكشاف في البحر المتوسط. ويتوقع أن يبدأ الحفر فى أبريل نيسان 2026.

وتمتلك بي.بي، المشغلة لتسهيلات غرب دلتا النيل، 82.75 بالمئة من المشروع، بينما تمتلك هاربور إنرجي 17.25 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

