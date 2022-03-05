تأجيل إجلاء سكان ماريوبول الأوكرانية بسبب انتهاكات روسيا

أعلنت بلدية ماريوبول الأوكرانية عن تأجيل عملية إجلاء السكان، بسبب الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار، كما قالت بلدية المدينة، اليوم السبت.

وكتبت البلدية، على تليجرام، أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت، أُرجئت لأسباب أمنية لأن القوات الروسية “تواصل قصف ماريوبول ومحيطها”.

وكان أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية قال، اليوم السبت، إنه سيكون هناك المزيد من الترتيبات مع روسيا لفتح ممرات آمنة أخرى لإجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على جبهات القتال.

وأضاف: “سيكون هناك قطعا المزيد من الترتيبات المماثلة لكافة المناطق الأخرى”، في إشارة لخطة إجلاء قائمة في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية، أنه سيسمح للمدنيين بمغادرة المدينة في الفترة بين 1200 و1700 بتوقيت موسكو اليوم السبت.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم، أن قواتها التي تحاصر المدينة المطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا ستوقف إطلاق النار وستسمح بمرور المدنيين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن وحداتها أوقفت إطلاق النار وفتحت ممرات آمنة للأغراض الإنسانية قرب مدينتي فولنوفاخا وماريوبول اللتين تحاصرهما القوات الروسية.

وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية، بحسب وسائل الإعلام الروسية.