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تأجيل "اجتماع فيينا" حول الاتفاق النووي الإيراني بسبب كورونا

13 - أبريل - 2021
من اجتماعات فيينا

من اجتماعات فيينا - ارشيفية

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أعلن في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الاجتماع المقرر بين إيران ومجموعة ”4+1″، بشأن الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن قرار التأجيل جاء بعد اكتشاف إصابة أحد أعضاء الوفد السياسي للاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا، وضرورة الامتثال للبروتوكولات الصحية.

وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قد توجه، اليوم، إلى فيينا للمشاركة بالاجتماع المتعلق بإحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن عراقجي قوله، إن ”إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%“.

كما تحدثت تقارير عن قيام طهران بتزويد مفاعل ”نطنز“ بألف جهاز طرد مركزي متطور، إضافة إلى استبدال الأجهزة المتضررة جراء الهجوم على المنشأة، أول أمس.

وكانت إيران قد بدأت، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في محطة فوردو تحت الأرض، والقريبة من مدينة قم وسط إيران، فيما قال المرشد علي خامنئي إن نسبة التخصيب قد تصل إلى 60%.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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