تأجيل الرحلات في مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيرة

طائرة متوقفة في مطار ميونيخ بألمانيا، في 4 أكتوبر 2025، بعد إغلاق كلا المدرجين مساء الجمعة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة. رويترز

أعلن مطار ميونيخ بألمانيا في إشعار نشر على موقعه الإلكتروني تأجيل الرحلات الجوية المقررة اليوم السبت بعد رصد عدة طائرات مسيرة بالقرب من المجال الجوي للمطار.

ونصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمطار “قررت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية تقييد عمليات الطيران في مطار ميونيخ كإجراء احترازي بسبب رصد لم يتم التأكد منه لطائرات مسيرة وأوقفتها حتى إشعار آخر”.

وفي تحديث لاحق، أفاد المطار بتحويل 23 رحلة جوية أو إلغاء أو تأجيل 12 رحلة متجهة إلى ميونيخ و48 رحلة مغادرة.

وعلّقت سلطات مطار ميونيخ بألمانيا حركة الملاحة مساء الجمعة، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، بعد رصد طائرات مسيرة في محيطه، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من رصد المسيرات في شتى أرجاء أوروبا.

وأعلن المطار في بيان على موقعه على الإنترنت أنه “بسبب رصد غير مؤكد لطائرات مسيرة، تم تعليق الحركة الجوية حتى إشعار آخر” كإجراء احترازي.

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية: “تم رصد طائرتين مسيرتين في وقت واحد قبل الساعة 11 مساء حول المدرجين الشمالي والجنوبي”. وأضاف أن “الطائرات المسيرة ابتعدت على الفور قبل التعرف عليها”.

وتسبب رصد سابق للمسيرات في تعطيل واسع النطاق للحركة في مطار ميونخ مساء الخميس، مما أثر على 3000 راكب.

والاضطراب في عمليات مطار ميونيخ هو الأحدث في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمارك والنرويج مؤقتاً الأسبوع الماضي، مما دفع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة كوبنهاغن إلى دعم خطط لتعزيز دفاعات التكتل من خلال اتخاذ إجراءات للتصدي للطائرات المسيرة.