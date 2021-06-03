تأجيل المؤتمر الدولي لمانحي أونروا حتى منتصف أكتوبر القادم

أعلن رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، عن انعقاد مؤتمر دولي للمانحين منتصف أكتوبر المقبل، لبحث دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضح أبو هولي خلال مداخلة مع إذاعة صوت فلسطين الخميس، أن المؤتمر سيعقد برئاسة الأردن والسويد في 15 أكتوبر المقبل، عبر الانترنت.

وأضاف أبو هولي أنه تم إرجاء موعد المؤتمر الذي كان مقررًا هذا الشهر لضمان أوسع مشاركة للأطراف الدولية المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي استأنفت مؤخرًا دعمها المالي لأونروا.

وأكد أن هدف المؤتمر الدولي “إنجاز خطة استراتيجية لضمان تنويع مصادر الدخل وتوفير دعم مالي مستدام لأونروا يمكنها من التغلب على المصاعب المالية السنوية نحو إدارة موازنة على مدار ثلاثة أعوام”.

وأعرب أبو هولي عن الأمل في نجاح المؤتمر بحشد أكبر دعم مالي ممكن لأونروا وإنهاء أزمتها المالية لضمان استدامة خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمسة.

وأطلقت أونروا قبل أسبوعين نداءً عاجلًا لتوفير 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية في أعقاب تصاعد التوتر مع إسرائيل مؤخرا في الأراضي الفلسطينية.