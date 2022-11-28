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تأجيل المحادثات النووية بين روسيا وأمريكا

منذ 34 دقيقة
علما أمريكا وروسيا

علما أمريكا وروسيا

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قالت وزارة الخارجية الروسية وسفارة الولايات المتحدة، الاثنين، إن محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة التي كان من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع أُجلت.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 نوفمبر تشرين الثاني وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزارة “لن تقام الجلسة المخطط لها في وقت سابق للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا (من 29 نوفمبر تشرين الثاني وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول) في هذه المواعيد. وأُجلت الفعالية إلى موعد لاحق”.

ولم تقدم الوزارة أسبابا، على الرغم من أن صحيفة كوميرسانت الروسية ذكرت نقلا عن السفارة الأمريكية أن القرار كان قرار روسيا وحدها.

وقلل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة، على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

    المصدر :
  • رويترز

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