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تأجيل جلسة محاكمة الشابين الأردنيين المحتجزين في إسرائيل

3 - يونيو - 2021
الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة

الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان “محكمة الاحتلال بالناصرة، قررت تأجيل جلسة محاكمة المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من مدينة إربد، حتى تاريخ العاشر من يونيو”.

وأشارت الهيئة أنه بعد تحقيق استمر لأكثر من أسبوعين مع كلا الشابين في مراكز الاستجواب التابعة للمخابرات، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد المعتقلين لـ “محكمة الناصرة المركزية”، ووجهت لهما تهمة محاولة تنفيذ أعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل لإسرائيل بطريقة غير قانونية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الشابين الأردنيين بتاريخ 16 أيار الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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