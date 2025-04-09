تأجيل محادثات السلام بين حكومة الكونغو والمتمردين في الدوحة

جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون بدورية حول مطار كيوانغا، بعد أيام من اشتباكات مع متمردي حركة "23 مارس"، في روتشورو، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 3 نيسان/إبريل 2022. © أ ف ب

قالت مصادر من الحكومة وحركة 23 مارس (إم23) المتمردة في الكونغو الديمقراطية لرويترز هذا الأسبوع إن محادثات السلام بين الجانبين التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة تأجلت دون تحديد موعد آخر.

كان الطرفان قد وصفا في وقت سابق من الشهر الجاري الاجتماع بأنه أول محادثات مباشرة منذ سيطرة الحركة المدعومة من رواندا على أكبر مدينتين في شرق الكونجو.

وأسفر الهجوم الخاطف عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف وأثار مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في المنطقة.

ولم يتضح سبب تأجيل الاجتماع. وأفاد الجانبان بعدم تلقي أي دعوات حتى يوم الاثنين. وقال مسؤول في الكونجو “إنها مسألة تنظيمية ليس إلا”.

وفي الشهر الماضي، توسطت قطر في لقاء مفاجئ بين الرئيس فيليكس تشيسكيدي ورئيس رواندا بول كاجامي دعا فيه الزعيمان إلى وقف إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع على المحادثات في قطر لرويترز يوم السبت إن ممثلين عن حكومة الكونجو وحركة إم23 عقدوا “اجتماعا سريا” في الدوحة الأسبوع الماضي “في أول لقاء مباشر بينهما منذ فترة طويلة”.

وأضاف المصدر أن الاجتماع ساهم في حث المتمردين على الانسحاب من مدينة واليكالي الاستراتيجية الغنية بالمعادن. كما حثت واشنطن الجانبين على الانسحاب من المنطقة حتى يتسنى استئناف عمليات التعدين في المنطقة القريبة.