تأجيل منتدى دافوس بسبب "أوميكرون"

أعلن منظمو “منتدى دافوس” عن تأجيل الحدث العالمي الذي كان مقررا في الفترة من 17 إلى 21 يناير المقبل في مدينة دافوس السويسرية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وأوضح المنظمون أن الاجتماع الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين سيعقد “في وقت مبكر من الصيف”، علما بأنه ألغي العام الماضي أيضا بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقرر تنظيم سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت بعنوان “وضع العالم” يفترض أن تسمح “بصياغة حلول للمشكلات الأكثر إلحاحا في العالم”.

وأشار المنظمون إلى أن “الوضع الحالي للوباء يجعل من الصعب تنظيم اجتماع عالمي حضوريا”.

وقال البيان “صحة وسلامة جميع المشاركين في الاجتماعات الحضورية كانت دائما أولوية المنتدى”.

وعززت سويسرا قيودها الصحية بشكل كبير، الإثنين، في محاولة لوقف الموجة الخامسة من كوفيد-19 وكبح انتشار المتحور “أوميكرون” الذي ينتشر بسرعة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.