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تأشيرة سياحية إماراتية مدتها "5 سنوات".. إليكم شروط الحصول عليها

9 - أكتوبر - 2021
مطار أبو ظبي

مطار أبو ظبي

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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن شروط جديدة تسمح بالحصول على تأشيرتها، مشيرة إلى أنها أتاحت للأجانب التقدم بطلب الحصول على التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات، حسبما نقلت صحيفة “الإمارات اليوم”.

وصرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، أن هناك 4 متطلبات يجب توافرها حتى يتمكن الوافد من الحصول على تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات وهي كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد (4000) دولار.

وأضافت أن من ضمن الشروط التأمين الصحي، وصورة من جواز السفر، وصورة شخصية ملونة، مؤكدة أن هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بشرط بقائها في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً.

ودعت الهيئة، المتقدمين لهذه التأشيرة على موقعها الإلكتروني إلى التأكد من صحة البيانات أثناء تعبئة جميع الخانات خصوصاً المهنة، واسم الأم، والهواتف المستخدمة، والبريد الإلكتروني إن وجد، والعنوان، مشيرة إلى أنه سيتم رفض المعاملة في حال اكتشاف وجود خطأ في تلك الخانات.

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