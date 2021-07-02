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تأكيدات أمريكية.. بايدن سيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق

2 - يوليو - 2021
قوات أمريكية في العراق

قوات أمريكية في العراق

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أكد مسؤول أميركي، أن الرئيس جو بايدن قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران، وسيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق.

المسؤول الأميركي وفي تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نقل عن الرئيس الأميركي تأكيده على أن “مهاجمة الأميركيين في العراق لها عواقب”.

وقال المسؤول الأميركي: “حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق”.

كما أوضح في تصريحاته للصحيفة الأميركية أن “الرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد”.

وكشف المسؤول الأميركي أن ثمة “تطور تكنولوجي متزايد في هجمات ميليشيات إيران ضدنا في العراق”.

وأظهر قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأحد شن غارات جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا كيف تخطط الإدارة الأميركية للتعامل مع الهجمات على القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي رفيع إن الولايات المتحدة سوف ترد بقوة على أي هجوم يستهدفها “حتى لو لم يُقتل أو يُصاب أي عسكري أميركي”، وفقاً لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.

واستهدفت الضربات الأميركية الثلاث التي نفذتها طائرات سلاح الجو يوم الأحد منشآت لتخزين الأسلحة تستخدمها كتائب حزب الله العراقية وكتائب سيد الشهداء العراقية، بحسب وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”. وردت الميليشيات يوم الاثنين بهجمات صاروخية على القوات الأميركية لكنها لم تسفر عن قتلى أو جرحى.

    المصدر :
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