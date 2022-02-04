تأكيد أمريكي.. تعاوننا كبير مع البحرية الإسرائيلية للعمل ضد طهران

أكد قائد الأسطول الخامس في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر، أن التعاون كبير مع البحرية الإسرائيلية في العمل ضد إيران في الساحة البحرية.

وخلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال كوبر إن الأشهر الأخيرة شهدت توسيع التعاون “بشكل كبير مع البحرية الإسرائيلية بخصوص الصراع ضد إيران في الساحة البحرية”، وأضاف أن “هناك فرصا جديدة بشكل عام، وأنا أتحدث عنها مع قائد البحرية الإسرائيلية”.

وحول زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لمقر قيادة الأسطول الخامس للجيش الأميركي في البحرين يوم أمس الخميس، علّق كوبر، قائلا “إنه يوم تاريخي، وشرف عظيم لنا أن نكون جزءا من العلاقة بين إسرائيل والبحرين، هاتان دولتان تربطنا بهما علاقة استراتيجية”.

وكان وزير الدفاع بيني غانتس قد قام أمس بزيارة قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، وأشاد بالعلاقات بين الدول الثلاث وسط تهديدات متزايدة من إيران.

وتأتي زيارة وزير الدفاع على خلفية ذروة التوترات في الخليج، مع تزايد هجمات مليشيا الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران ضد الإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وقال غانتس، متحدثا من أمام المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” الأمريكية التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الإمارات للمساعدة في حمايتها من هجمات الحوثيين المستمرة، إن “هذا [التعاون] هو حاجة أمنية من الدرجة الأولى في ضوء التحديات المتزايدة على الجبهة البحرية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام”.