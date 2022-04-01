تأكيد أميركي.. روسيا في طريقها لتصبح اقتصاداً مغلقاً

على وقع العقوبات الغربية المتتالية على موسكو، حذرت المؤسسات المالية الدولي من احتمال أن يشهد الاقتصاد الروسي انهياراً يشبه على الأقل ما حدث عام 1998 حين تخلفت روسيا عن سداد ديونها.

وقد أكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية الجمعة، أن “الاقتصاد الروسي محاصر بسبب العقوبات الغربية”، معتبراً أن “الانتعاش القوي الحالي للروبل لا يعني الكثير”.

وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم كشف هويته، إن “روسيا محاصرة وهي في طريقها لتصبح اقتصاداً مغلقاً، وروسيا واحدة من أقل البلدان تجهزا في العالم للعمل كاقتصاد مغلق” لأنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها من المواد الخام، بحسب “فرانس برس”.

وأضاف أن “روسيا تعاني تداعيات وخيمة من جراء العقوبات الغربية التي فرضت عليها في أعقاب غزو أوكرانيا”، لافتاً إلى “ارتفاع التضخم الذي سيتفاقم أكثر، والركود العميق الذي سيزداد سوءا”.

وقدّر المسؤول الأميركي خلال اتصال هاتفي مع الصحافيين أن الاقتصاد الروسي قد ينكمش بنسبة 10% هذا العام. كما قلل من تأثير الانتعاش القوي الأخير للروبل الذي استعاد مستواه قبل بدء الغزو عند 86 روبل للدولار على الرغم من العقوبات المالية الصارمة ضد روسيا.

واعتبر أن “التضخم المرتفع في روسيا يعني أن الروبل آخذ في الضعف”، مشيراً إلى “فرض روسيا قيوداً صارمة لحماية عملتها، وهو ما يفسّر حسب رأيه سعر الصرف المعروض”. وأكد المسؤول الأميركي الكبير أنه يلاحَظ حاليا نشوء سوق سوداء للروبل في روسيا.

وتوقع أن تزداد المبادلات غير الرسمية للعملات وتصبح أوضح، ما سيسمح بحساب سعر صرف يختلف عن السعر المطروح في السوق الرسمية.​