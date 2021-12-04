الرياض وباريس تؤكدان على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية وفرنسا على تعزيز الشراكة الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص وتبادل الخبرات بين البلدين.

وعبر الطرفان في بيان مشترك عن القلق الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة.

وأشاد البيان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى “التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين واستقرار المنطقة”.

وأكد الجانبان على تعزيز وترسيخ التعاون بين البلدين وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وشدد الجانبان السعودي والفرنسي على “الاتفاق على تعزيز الحوار لتعميق التقارب الاستراتيجي بين البلدين”.

من جهته، قال الرئيس ماكرون من جدة إنه “لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة، وقد اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية”.

وأضاف: “بحثت خلال جولتي في السعودية والإمارات وقطر استقرار المنطقة والطاقة”. وتابع قائلا: “جولتي الخليجية كانت مفيدة وبحثت خلالها العديد من الملفات”. وقال: “بحثنا الأزمة اللبنانية وفرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع في لبنان”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.