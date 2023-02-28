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"تأهب جويّ وإنذار كاذب".. روسيا تكشف عن تعرّضها لهجوم سيبرانيّ

منذ ساعة واحدة
هجوم سيبراني (تعبيرية)

هجوم سيبراني (تعبيرية)

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نفت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد عن إطلاق إنذارات جوية دوت في مناطق عدة من البلاد، موضحة أنّ خوادم المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية تعرضت لهجوم سيبراني، ما أدى إلى بث معلومات حول إنذار جوي، وهو ما نفاه المكتب الصحافيّ بالوزارة قائلاً إنها لا تتوافق مع الواقع.

هذا وأفيد في وقت سابق عن قطع قراصنة للبث الإذاعي في مقاطعة فورونيج وفي شبه جزيرة القرم، ونشر هؤلاء على الهواء رسائل حول التأهب الجوي مع توصيات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ.

وكانت سلطات مدينة بطرسبورغ شمال روسيا، قد أعلنت أن مطار بولكوفو المدني في المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أي طائرات مؤقتًا، من دون تحديد الأسباب.

ووفقا لخدمة Flightradar، فإن الطائرات المدنية لم تقترب من مدينة بطرسبورغ، وتم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبورغ إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوي فوق المدينة بالكامل، ولم يقبل مطار بولكوفو أي رحلات جوية، فيما تواردت أنباء عن تأخير في الرحلات لمدة تصل إلى 12 ساعة. وأفيد لاحقًا عن عودة الحركة إلى طبيعتها.

وقد أفادت بعض وسائل الإعلام في المدينة أن المقاتلات انطلقت في أجواء المدينة، ولم تصدر معلومات رسمية حول هذا الشأن بعد.

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