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تأهّب في إسرائيل واستدعاء للاحتياط

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 8:50 مساءً
عناصر من الجيش الاسرائيلي

عناصر من الجيش الاسرائيلي

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ الشرطة الإسرائيلية قرّرت رفع درجة التأهب إلى القصوى، بسبب التطورات في قطاع غزة، الذي بدأ في وقت سابق الجمعة 5 آب بقصف على القطاع أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة ستكون مستعدة لتجنيد 10 سرايا من الاحتياط.

بينما ذكرت “هآرتس” أن الجيش استدعى قوات الاحتياط، ونقل لواء النخبة “جولاني” وسلاح المدرعات إلى حدود قطاع غزة.

وجاء التجنيد الواسع لجنود الاحتياط بأمر استثنائي، وبموافقة وزير الدفاع، وذلك بناء على تقييم الوضع الأمني، و”بهدف تعزيز القوات في القيادة الجنوبية وفي الدفاع الجوي والجبهة الداخلية والقوات القتالية ومقرات القيادة”، حسب وسائل الإعلام العبرية.

وضربت غارات إسرائيلية أهدافًا في أنحاء قطاع غزة وقتلت قياديًا بارزًا في حركة الجهاد الإسلامي، في حين توعدت الحركة بالرد وقالت إنها قد تستهدف تل أبيب.

في السياق، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة في غزة أن تسعة على الأقل قتلوا في الضربات من بينهم طفلة في الخامسة من عمرها وأصيب 44. وجاءت الضربات بعد تصاعد حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية إثر اعتقال قيادي فلسطيني بارز خلال الأسبوع.

وقال متحدث إسرائيلي إن تقديرات الجيش تشير إلى مقتل حوالي 15 عنصرًا من الحركة لكنه أوضح أن الجيش ليس لديه عدد إجمالي نهائي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: “نُغير الآن على قطاع غزة. تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • رويترز

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