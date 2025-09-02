الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
تاس: بوتين وكيم جونغ أون قد يلتقيان في الصين على هامش احتفالات الحرب العالمية الثانية

منذ 4 دقائق
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يعقدان اجتماعا في الصين حيث سيحضران احتفالات الذكرى السنوية الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وكيم ستُناقش بمجرد وصول الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عبر الحدود إلى الصين على متن قطاره الخاص في وقت مبكر اليوم لحضور احتفال الصين بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة رودونج سينمون الحكومية اليوم إن كيم غادر بيونجيانج متوجها إلى الصين أمس الاثنين، وعبر إلى الصين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يحضر كيم عرضا عسكريا في بكين غدا الأربعاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرين، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

وعرضت صحيفة رودونج سينمون صورا لكيم مع مساعديه وهو جالس على مكتب داخل القطار الأخضر الداكن، الذي بدا شبيها بالقطار المضاد للرصاص الذي استخدمه من قبل للسفر إلى دول أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار قبل عبوره إلى الصين مختبرا يجري أبحاثا على مواد مركبة من ألياف الكربون لاستخدامها في محركات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وعبرت كوريا الشمالية أمس الاثنين عن دعمها للتصريحات التي أدلى بها شي في القمة التي دعا فيها إلى حوكمة عالمية أكثر عدلا، مضيفة أن التعاون بين كوريا الشمالية والصين سينمو لتحقيق هذا الهدف، وفقا لما ذكره نائب وزير الخارجية في تعليقات نشرت على موقع وزارة الخارجية الكورية الشمالية على الإنترنت.

وطرح شي يوم الاثنين رؤيته لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد يعطي الأولوية “للجنوب العالمي”، في تحد مباشر للولايات المتحدة، وذلك خلال قمة ضمت زعيمي روسيا والهند.

    المصدر :
  • رويترز

