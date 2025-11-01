السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تاكايتشي تؤكد تمسك اليابان بحزمة الاستثمارات مع الولايات المتحدة

منذ دقيقتان
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي-رويترز

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي-رويترز

A A A
طباعة المقال

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، أنها لا تخطط لإعادة التفاوض على حزمة الاستثمارات مع الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار.

وجاءت تصريحات تاكايتشي خلال ختام أسبوع حافل بالأنشطة الدبلوماسية، شمل قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما التقت رئيسة الوزراء اليابانية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبك) برئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، حيث بحثا سبل توسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة الثنائية، التي تصل قيمتها حالياً إلى 32 مليار دولار سنوياً.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صور للتدافع داخل المعبد في جنوب الهند
تدافع في معبد بجنوب الهند يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة العشرات
نازحون من الفاشر في السودان - رويترز
تفاقم أزمة النزوح من الفاشر وسط انهيار الأوضاع الإنسانية في دارفور
مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبي ماروش شفتشوفيتش-رويترز
الاتحاد الأوروبي والصين يواصلان التنسيق حول ضوابط التصدير

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله