تاكايتشي تؤكد تمسك اليابان بحزمة الاستثمارات مع الولايات المتحدة

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، أنها لا تخطط لإعادة التفاوض على حزمة الاستثمارات مع الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار.

وجاءت تصريحات تاكايتشي خلال ختام أسبوع حافل بالأنشطة الدبلوماسية، شمل قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما التقت رئيسة الوزراء اليابانية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبك) برئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، حيث بحثا سبل توسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة الثنائية، التي تصل قيمتها حالياً إلى 32 مليار دولار سنوياً.