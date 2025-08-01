تامر: مرفأ طرابلس شهد للمرة الثانية خلال أسبوعين وصول إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم

أعلن المدير العام للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر في بيان، أن “مرفأ طرابلس شهد للمرة الثانية خلال أسبوعين، وصول احدى اكبر سفن الحاويات في العالم CMA CGM COBALT إلى المرفأ الذي يقع ضمن الخطوط البحرية المحورية العاملة في شرق المتوسط”، لافتًا الى “اعتماده من شركة CMA CGM كأحد المرافىء الأساسية لخدمات المسافنة في المنطقة”.

وقال: “من المتوقع ان يتم تفريغ وتحميل حوالى 2600 حاوية نمطية من السفينة COBALT من بينها 1200 حاوية نمطية للسوق المحلية”، لافتًا الى أن “مرفأ طرابلس شهد منذ بداية السنة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الحاويات بلغت حتى نهاية الشهر السابع حوالى 20 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية”.

واعتبر أن “هذا الرقم القياسي في حجم تداول الحاويات منذ تأسيس المحطة، يعكس ثقة التجار بكفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها المرفأ ومحطة الحاويات فيه”.

ورأى أنه “في هذا النمو فرصة استراتيجية يجب البناء عليها، لما له من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين موارد إضافية لخزينة الدولة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء طرابلس والشمال”.

وأكد ان “مرفأ طرابلس ليس فقط بوابة بحرية، بل هو رافعة اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد اللبناني وفق رؤية إنمائية شاملة”.