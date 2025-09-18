الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
تاياني: إيطاليا مستعدة لدعم عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل

أنطونيو تاياني

أنطونيو تاياني

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما دامت لا تؤثر على المدنيين.

وأضاف تاياني في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أن روما تؤيد فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ممن يتبنون مواقف “غير مقبولة” تجاه قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي سياقٍ منفصل، جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الخميس، دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية.

وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس “لنحوّل اهتمامنا في غزة نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والمساعدات الإنسانية”.

وأضافت “يجب السماح للأونروا بإدخال المساعدات وتوزيعها بأمان وعلى نطاق واسع”.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول مساعدات شحيحة جدا لا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

