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تاياني: لا ينبغي استخدام الأسلحة الإيطالية ضد الأراضي الروسية

منذ 60 دقيقة
ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الخميس بأن بلاده لن ترسل أبدا أي قوات إلى أوكرانيا وأن أي أسلحة تقدمها لكييف يجب ألا تستخدم لمهاجمة الأراضي الروسية.

وقال تاياني في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة العامة الإيطالية “كل الأسلحة التي تخرج من إيطاليا إلى (أوكرانيا) يجب أن تُستخدم فقط داخل أوكرانيا”.

وفي عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، باتت إيطاليا من أقوى الداعمين لأوكرانيا لكن روما لم تكشف أبدا عن تفاصيل المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف.

واستبعد تاياني أيضا احتمال أن يصبح‭‭ ‬‬ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، رئيس المفوضية الأوروبية المقبل.

وقال “دراجي ليس مرشحا (رسميا) ولا ينتمي إلى أي عائلة سياسية (أوروبية)… أرى أن الأمر صعب”.

    المصدر :
  • رويترز

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